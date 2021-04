Unfall auf der A7 : Lkw kommt Höhe Neumünster-Mitte von der Straße ab, Fahrer bleibt unverletzt

Am Dienstag ist ein Lkw auf der Autobahn von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer blieb dabei unverletzt.

Neumünster | Ein 7,5-Tonner ist am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Autobahn 7 in Höhe der Abfahrt Neumünster-Mitte nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Grund dafür Übermüdung gewesen. Hoher Sachschaden Der Lkw richtete einen hohen Schaden an, da er unter anderem ein Hinweisschild an der Autobahn überfuh...

