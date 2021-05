OB-Wahl in Neumünster : Unbekannte werfen Scheibe an Auto von Tobias Bergmann ein

Es ist bereits die zweite Attacke binnen kurzer Zeit, die sich gegen den SPD-Kandidaten für das Oberbürgermeister-Amt richtet. Die Stichwahl gegen Amtsinhaber Olaf Tauras ist am kommenden Sonntag.

Neumünster | Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag eine Scheibe am Auto des SPD-Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Neumünster, Tobias Bergmann, eingeworfen. Bergmann twitterte am Sonntag ein Foto seines Wahlkampf-Autos mit der zerstörten Scheibe. Related content Dazu schrieb er: Wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Wer Hass, Gewalt und...

