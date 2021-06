Der See gehört dem Land : Umweltminister kommt an den Bordesholmer See

Jan Philipp Albrecht wird in diesem Monat in Bordesholm erwartet. Carola Ketelhodt hofft auf politische und finanzielle Unterstützung. Außerdem wird ein Klimabeirat angestrebt.

Bordesholm | Erneut war der Bordesholmer See Thema auf der Sitzung des Umweltausschusses am Donnerstagabend. Das jahrelange „Sorgenkind“ bekommt hohen Besuch: Umweltminister Jan Philipp Albrecht wird noch im Juni in Bordesholm erwartet. Initiiert hat das Treffen die SPD-Landtagsabgeordnete Sandra Redmann. Für die Gemeinde Bordesholm geht damit ein lange gehegter W...

