Demo gegen Ukraine-Krieg : Fridays for Future und ADFC rufen in Neumünster zu Frieden auf

Eine gerechtere Klimapolitik und ein Ende des Krieges in der Ukraine forderten der ADFC und Fridays for Future Neumünster während einer Mahnwache am Gänsemarkt und einer Fahrradtour durch die Stadt.

Neumünster | Mit einer Mahnwache und einer Fahrrad-Demonstration haben der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Neumünster und die Ortsgruppe von Fridays for Future gegen die Klimapolitik der Bundesregierung und den Krieg in der Ukraine demonstriert. Hier weiterlesen: Fridays for Future: Rund 150 Teilnehmer protestierten für mehr Klimaschutz Vorwurf: Fossi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.