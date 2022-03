Energieversorgung Stadtwerke : Ukraine-Krieg: So steht es um die Versorgungssicherheit in Neumünster

Die Stadtwerke Neumünster erklären, wie sich der Ukraine-Krieg auf die Versorgungssicherheit in der Stadt auswirkt.

Neumünster | „Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat auch auf den Energiemarkt in Neumünster Auswirkungen“, erklärt Niklas Grewe, Sprecher der Stadtwerke Neumünster (SWN). Doch die Lichter gehen in Neumünster so schnell nicht aus. Schon jetzt handele der Konzern so, dass die Versorgungssicherheit möglichst lange garantiert bleibt. Der Energieversorger erk...

