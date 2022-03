Benefizkonzert in Neumünster : Ukraine-Krieg: Musikschule organisiert Konzert unter dem Motto „Make music, not war“

Am 25. März treten verschiedene Musiker in der Johanneskirche auf, um den vom Ukraine-Krieg betroffenen Menschen zu helfen.

Neumünster | Der Krieg in der Ukraine rückt näher an die polnische Grenze und macht auch vor Zivilisten nicht halt. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Um ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen und Geld für die Kriegsopfer zu sammeln, veranstalten mehrere Musiker am Freitag, 25. März, in der Johanneskirche Wittorf ab 19 Uhr ein Friedenskonzert unter dem Motto „...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.