Krieg in der Ukraine : Einsatzkräfte aus Neumünster senden beeindruckendes Signal der Solidarität in Blau und Gelb

Mit 44 Fahrzeugen und mehr als 160 Einsatzkräften schickte Neumünster am Sonntagabend ein Signal der Solidarität in Richtung Ukraine. Die spontane Aktion unterstützten zahlreiche Neumünsteraner auf dem Großflecken.

Neumünster | Während sich die Lage im Krieg in der Ukraine und das politische Säbelrasseln zuspitzten, setzten Freiwillige Feuerwehren, Berufsfeuerwehr, Katastrophenschutz, Regieeinheit, DRK und Malteser in Neumünster ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Ausgehend von der spontanen Idee eines Kameraden am Freitag wurde die Aktion innerhalb ...

