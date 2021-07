A7 bei Großenaspe : Übermüdet: 31-Jährige lenkt ihren Wagen gegen einen Lkw

Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Außerdem erwartet sie ein Strafverfahren.

Großenaspe | Eine 31-Jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen einen Unfall auf der Autobahn 7 in Höhe Großenaspe in Fahrtrichtung Norden verursacht. Gegen 7 Uhr war die Aachenerin mit ihrem Peugeot seitlich mit dem Lkw eines 40-Jährigen kollidiert. Als Unfallursache wurde eine Übermüdung der 31-Jährigen festgestellt. Aufgrunddessen wurde ihr Führerschein besc...

