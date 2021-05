Überfall im Faldera-Park : Die Polizei Neumünster sucht den mutigen Retter

Wer ist der Retter vom Faldera-Park? Die Polizei sucht den Mann, der einem Radler bei einem Überfall zu Hilfe kam.

Neumünster | Anderthalb Wochen nach einem brutalen Angriff auf einen Radfahrer im Faldera-Park in Neumünster sucht die Polizei nach wie vor nach dem wichtigsten Zeugen. Der Mann kam dem Opfer damals mitten in der Nacht zu Hilfe, indem er die gewalttätigen Täter ansprach. Die Tat geschah kurz nach Mitternacht Die Tat geschah am Sonnabend, 8. Mai, gegen 0.10 U...

