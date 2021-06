Kassenärztliche Vereinigung : Alle über 60-jährigen Impfwilligen in Neumünster sind geimpft

Gute Nachrichten aus der Schwalestadt: Alle Impfdosen – auch die von Astrazeneca – werden verbraucht und die Impfungen kommen gut voran. Termine bei Hausärzten gibt es in der Regel innerhalb von zwei bis drei Wochen.

Neumünster | Die Impfungen gegen das Coronavirus kommen in Neumünster gut voran. Das teilt Jörg Schulz-Ehlbeck von der Kassenärztlichen Vereinigung mit. Seinen Angaben zufolge sind mittlerweile alle impfwilligen über 60-Jährigen in der Stadt geschützt. Wer jünger sei, erhalte nun „in der Regel einen Termin innerhalb von zwei bis drei Wochen“. Verimpft wird in den ...

