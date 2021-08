Impfen im Quartier : „Sehr erfolgreich“: Mehr als 2700 Personen wurden im Vicelinviertel in Neumünster gegen Corona immunisiert

Fast die Hälfte der Impfwilligen war zwischen 12 und 30 Jahre alt. Das Zentrum an der Kieler Straße 90 wird am Sonnabend wieder zurückgebaut und unter anderem als Mensa der Vicelinschule genutzt.

Neumünster | Es sollte ein niedrigschwelliges Angebot sein und sich an Menschen mit einem erhöhten Infektionsrisiko und einem erschwerten Zugang zu Impfungen durch fehlenden Internetzugang, geringe Mobilität, ohne Hausarzt oder mit geringen deutschen Sprachkenntnissen richten: Am Sonnabend endet die Aktion „Impfen im Quartier“ im Bildungszentrum Vicelinviertel an ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.