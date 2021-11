300 Besucher in der Stadthalle : True Collins in Neumünster: Fast so gut wie Phill und Genesis

300 Zuschauer erleben beim Konzert im Festsaal der Stadthalle unter 2G-Bedingungen Cover vom Feinsten. Viel besser hätten es Genesis und Phil Collins nicht machen können.

Neumünster | Ein Konzert mit 300 Zuschauern fühlt sich angesichts steigender Inzidenzen und Hospitalisierungen unangemessen an. Mit 2G-Nachweis konnten „True Collins” am Freitag trotzdem im Festsaal in der Stadthalle spielen – und es fühlte sich herrlich normal an. „Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr euch alle habt impfen lassen. Wir haben hier heute Spaß...

