Angebot in Neumünster und Umland : Trend setzt sich auch in SH durch: Wie „Waldbaden“ beim Stressabbau hilft

Waldbaden gehört in Japan zur Gesundheitsvorsorge. Inzwischen wird es auch in Deutschland immer beliebter. Was es damit auf sich hat, erzählen zwei Therapeutinnen und Übungsleiterinnen im Courier-Interview.

Neumünster | Shinrin Yoku – das heißt aus dem Japanischen übersetzt „Waldbaden“. Im Land der Kirschblüte sind die Bäume heilig, und der therapeutische Aufenthalt im Wald ist schulmedizinisch anerkannt. Waldbaden gehört dort offiziell zur Gesundheitsvorsorge, Ärzte verschreiben es auf Rezept. Shinrin Yoku wird sogar als wissenschaftliche Disziplin an Universitäten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.