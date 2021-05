Ehemaliger Amtsvorsteher tot : Trauer um Günter Timm aus Rickling

In Politik, Chor und Kirche hat Günter Timm sich engagiert. Er wurde 87 Jahre alt.

Rickling | Der ehemalige Amtsvorsteher in Rickling und CDU-Kommunalpolitiker Günter Timm ist am 18. Mai nach langer Krankheit verstorben. Am 3. Mai war Günter Timm 87 Jahre alt geworden. Zehn Jahre Amtsvorsteher Als Gemeindevertreter war Günter Timm in 22 Jahren in fast allen Ausschüssen dabei, setzte sich als stellvertretender Bürgermeister und CDU-Frakti...

