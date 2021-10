Zeugen gesucht : Trappenkamp und Geschendorf: Autodiebe schlagen in der Nacht zu

Ein VW Multivan und ein Mazda sind von Privatgrundstücken gestohlen worden.

Avatar_shz von Susanne Otto

04. Oktober 2021, 15:14 Uhr

Trappenkamp | Zwei Fahrzeuge sind in Trappenkamp und Geschendorf gestohlen worden. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.



Beide Autos sind Baujahr 2013

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 1.Oktober, entwendeten Unbekannte einen schwarzen VW Multivan von einem Privatgrundstück an der Breslauer Straße in Trappenkamp. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 4. Oktober, stahlen Diebe zwischen 23 und 6.30 Uhr einen silberfarbenen Mazda MX-5, der in der Geschendorfer Bollbrügge auch auf einem Privatgrundstück gestanden hatte. Beide Fahrzeuge hatten Segeberger Kennzeichen und sind aus dem Baujahr 2013.

Die Polizei sucht Zeugen

Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Schaden beim Mazda bei circa 8000 Euro, beim VW bei ungefähr 20.000 Euro liegen. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in den Tatnächten oder vorherigen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 04551-8840.