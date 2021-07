Trappenkamp : Frontalzusammenstoß in leichter Kurve – zwei Verletzte

Trappenkamp: Frontalzusammenstoß in leichter Kurve. Eine 29-Jährige wurde schwer verletzt, ein 59-Jähriger zog sich leichte Verletzungen zu.

15. Juli 2021, 14:54 Uhr

Trappenkamp | Am Dienstag, 13. Juli, kam es auf der Ricklinger Straße (Kreisstraße 52) in Trappenkamp zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zusammenstoß in der Nähe des Katenlandsweges

Gegen 18.45 Uhr stieß aus noch ungeklärter Ursache ein Auto mit einem entgegenkommenden Pkw mit Anhänger in einer leichten Kurve zusammen. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Einmündung Katenlandsweg. In diesem Bereich ist die Geschwindigkeit auf Tempo 60 reduziert.

Beide Fahrzeuge im Graben

Der Seat drehte sich durch den Zusammenstoß auf der Fahrbahn und kam entgegen der Fahrtrichtung im Graben zum Stehen. Das Gespann, ein Hyundai mit einem Imbissanhänger, stoppte ebenfalls erst im Graben. Der Rettungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr Trappenkamp und die Polizei waren im Einsatz. Die 29-jährige Fahrerin des Pkw wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, der 59-jährige Fahrer des Gespanns verletzte sich leicht.

Beide kommen aus dem Kreis Segeberg und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge wurden durch den Aufprall stark im Frontbereich beschädigt. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf 16.000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Ricklinger Straße musste während der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Trappenkamp unter Tel. 04323-805270 zu melden.