Holstenhallen Neumünster : Trakehner Hengstmarkt: Kunden aus Asien mischen mit und treiben die Preise

Schon bei der Pflastermusterung zum Auftakt zeigt sich: Die Pferdefreunde sind heiß auf diesen Höhepunkt im Zuchtkalender der edlen Rasse. Auf dem Markt aktiv sind zunehmend Kunden aus Asien.

Neumünster | Mit dem 59.Trakehner Hengstmarkt startete am Donnerstag vor und in den Holstenhallen das Highlight im Zuchtkalender der Trakehner-Liebhaber. Schon bei der Pflastermusterung zeigte sich: Die Pferdefreunde sind heiß auf drei vielversprechende Tage. Dank 3G-Regelung drängten sich schon am Donnerstagvormittag Hunderte Besucher dicht an dicht am Vorführdre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.