Neumünster : Freisprechung der Tischlerinnung: Zwölf neue Gesellen haben es geschafft

Bei den Prüfungsergebnissen gab es viele Überraschungen mit einigen „Superstücken“, wie der Ausschussvorsitzende Arne Lindstädt am Freitagabend bei der Feier in der Gaststätte Wilhelmsruh erklärte.

Neumünster | Traditionell eröffnete Joachim Schlüter, Obermeister der Tischlerinnung Neumünster, in der Gaststätte Wilhelmsruh am Freitagabend die Freisprechung der Junggesellen mit den drei Hammerschlägen auf die Innungslade und begrüßte zwölf neue Gesellen in der Innung. Schlüter würdigte die Anstrengungen der ehemaligen Lehrlinge das Ziel der Ausbildung zu scha...

