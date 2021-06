Interview der Woche : Abitur ohne Weltreise und festlichen Ball

Tim Rolschewski hat gerade an der Klaus-Groth-Schule sein Abitur gemacht. Im Interview verrät er, wie die Prüfungen unter Corona-Bedingungen liefen und wie sein Jahrgang den Erfolg feiert.

Neumünster | Tim Rolschewski hat vor wenigen Tagen an der Klaus-Groth-Schule in Neumünster sein Abitur (Chemieprofil) gemacht und dabei die Traumnote 1,2 erhalten. Der 20-Jährige aus Kalübbe (Kreis Plön) besuchte vorher einige Jahre das Gymnasium in Plön und absolvierte ein Auslandsjahr in den USA. Er wird ab Oktober bei der Bundeswehr Medizin studieren. Mitte Jul...

