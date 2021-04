Polizei ermittelt in Wittorf : Tierquäler zertrümmern Kater in Neumünster alle Beine

Das nicht einmal ein Jahr alte Tier wurde an den Störwiesen gefunden. Die Polizei hofft nun auf Zeugen der Tat.

Neumünster | Es müssen höllische Schmerzen gewesen sein. Polizeisprecher Sönke Petersen schüttelt erschüttert mit dem Kopf: „Wie kann man einem Lebewesen so etwas nur antun?“ Die Beamten ermitteln in einem besonders abstoßenden Fall von Tierquälerei in Wittorf. Dabei haben die Täter dem nicht einmal ein Jahr alten Kater Harry offenbar alle vier Beine zertrümmert. ...

