Tierpark Neumünster : Er war der Besucher-Liebling, nun ist Dingo „Tarni“ gestorben

Er eroberte im Sturm die Herzen der Besucher, nun ist der kleine Dingo „Tarni“ im Tierpark Neumünster plötzlich gestorben.

Neumünster | Trauer im Tierpark Neumünster: Der kleine Dingo „Tarni“, der liebevoll von Tierpark-Chefin Verena Kaspari per Hand aufgezogen wurde und ein absoluter Besucher-Liebling war, ist am Sonnabendmorgen gestorben. „Ein unerwartetes, akutes Nierenversagen hat seinen Zustand recht plötzlich so sehr verschlechtert, dass sich das Tierpark-Team dazu entschloss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.