Nach Berichten über Thrombosen : Stopp von Astra-Zeneca: Ein Drittel aller Impftermine in Neumünster gestrichen

Das Impfen mit dem Vakzin von Astra-Zeneca wurde nach Fällen von Thrombosen ausgesetzt. Auch Neumünster ist betroffen.

Neumünster | Die Impfungen mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca sind am Montag in Deutschland vorsorglich ausgesetzt worden. Die Bundesregierung folgt einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), nachdem Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen in Deutschland und Europa bekannt wurden. Davon ist auch Neumünster betroffen. Unter-80-Jährige betroffen Im Impfzentrum...

