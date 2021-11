2. Advent : Thomas Mohr gibt Adventskonzert im Saldern-Haus Neumünster

Nachdem die Veranstaltung 2020 der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, ist der Tenor und Professor glücklich, wieder in Neumünster aufzutreten.

Neumünster | Thomas Mohr gibt wieder ein Adventskonzert in Neumünster. Am Sonntag, 5. Dezember, wird der Tenor mit sechs seiner Studenten, die er als Professor an der Hochschule für Künste Bremen unterrichtet, jeweils um 15 und 19 Uhr im Caspar-von-Saldern-Haus am Haart 32 singen. Die Klavierbegleitung übernimmt Clemens Wiencke. Weiterlesen: Stimmung wie im Cen...

