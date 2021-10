Casting-Show : „The Voice of Germany“: Neumünsteranerin Jennifer Hans ist eine Runde weiter

Die 31-Jährige sang den Song „Juice“ von Lizzo und überzeugte die Jury. Sie ist nun Teil des Teams von Sarah Connor.

Neumünster | Am Sonntag trat die Neumünsteranerin Jennifer Hans (31) bei der Casting-Show „The Voice of Germany“ auf. Ihr Auftritt überzeugte die Juroren und alle vier boten ihr einen Platz in ihrem Team für die weitere Teilnahme an der Sendung an. Hans, die sonst eher „rockige Sachen“ singt, gab in der Show „Juice“ von der amerikanischen Sängerin Lizzo zum Besten...

