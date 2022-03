The Voice Kids 2022 : Wie Till (10) aus Wattenbek sich in die Battles sang und zu The Voice kam

Der Zehnjährige erzählt, wer für seine Bewerbung bei The Voice gesorgt hat, welches sein Lieblingsmusical ist und welche Hobbys er hat.

Wattenbek | Alles hat gestimmt: Tonalität, Aussprache, Timing! Der zehnjährige Till aus Wattenbek hat die Jury bei der zehnten Staffel von The Voice Kids schnell mehr als überzeugt, in ungläubiges Staunen versetzt. Jetzt wird der lebhafte Schüler von der Landschule an der Eider im April in den Battles zu hören sein. „Meine Lehrerin hat geweint, als sie mich geseh...

