Sommerfestival in Neumünster : „The Sinderellas“: Erotik, Tanz und Musik auf der Freilichtbühne

„The Sinderellas“ sorgten auf der Freilichtbühne an der Wittorfer Straße beim 4. Sommerfestival in Neumünster für knisternde Stimmung.

Neumünster | „The Sinderellas“ – eine Show zwischen Hamburger Kiez und Schanze mit viel Erotik, Tanz und Fashion – lockte am Sonnabend 350 Gäste zur 4. Sommerfestival-Veranstaltung auf die Freilichtbühne an der Wittorfer Straße. Mit „Show me how you burlesque“ eröffnete Nathalie Vox den Abend, und gleich kam Stimmung auf. Frontfrau sorgte für Stimmung am Mikro ...

