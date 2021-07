Tennis : Nach Wimbledon-Aus: Mona Barthel aus Neumünster freut sich auf den Rothenbaum

Die Zweitrunden-Niederlage in London an der Seite der Bielefelderin Julia Wachaczyk ist für die 30-Jährige abgehakt. Jetzt steht statt Rasen das Sandplatzturnier in Hamburg auf dem Programm.

London/Hamburg | Das Tennis-Grand-Slam-Turnier von Wimbledon ist für Mona Barthel endgültig beendet. Nach dem Aus im Einzel unterlag die 30-Jährige in der zweiten Runde im Damen-Doppel. Schon am Sonntag reist sie zurück und schlägt voraussichtlich am Montag in Hamburg bei den European Open auf. Erstmals seit 19 Jahren findet am Rothenbaum wieder ein Damentennis-Turnie...

