Neumünster : Technikum an die Stadt übergeben – nur die Labore fehlen noch

Vor elf Monaten der erste Spatenstich, am Mittwoch die Übergabe: Was das Gebäude betrifft, ist beim Technikum der drei Regionalen Berufsbildungszentren alles im grünen Bereich. Jetzt fehlen aber noch die Labore.

Neumünster | Herrliches Sommerwetter begleitete die Übergabe des Neubaus an der Riemenschneiderstraße an die Stadt. Fast exakt elf Monate nach dem ersten Spatenstich ist das 11,83 Millionen Euro teure Gebäude fertig und könnte innerhalb kurzer Zeit den Betrieb aufnehmen. Doch bevor in den sechs modernen Laboren, unter anderem für biologisch-technische Assistenten,...

