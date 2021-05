OB-Wahl in Neumünster : Viele Briefwähler bei Stichwahl zwischen Olaf Tauras und Tobias Bergmann erwartet

Gut 8000 Wahlberechtigte hatten sich frühzeitig für die Briefwahl entschieden. Unterlagen können noch beantragt werden.

Neumünster | Wer wird ab September die Geschicke der Stadt leiten? Im ersten Wahlgang am 9. Mai erhielt Amtsinhaber Olaf Tauras zwar mit 40,6 Prozent die meisten Stimmen, die absolute Mehrheit erreichte er aber nicht. Deshalb muss er am Sonntag, 30 Mai, in der Stichwahl gegen den SPD-Kandidaten Tobias Bergmann (26,9 Prozent ) antreten. Im Rathaus laufen bereits di...

