Neues Kita-Gesetz : Tasdorf zahlt 63.000 Euro für Kinder in der Kita Bokhorst

Im neuen Haushalt der Gemeinde fehlen 156.700 Euro. Die Planungen fürs Gemeindezentrum gehen weiter.

Tasdorf | Tasdorfs Ortspolitiker verabschiedeten ihren ersten Haushalt nach der Umstellung von der kameralen auf die doppische Buchführung. Das Zahlenwerk des im Finanzausschuss beratenen Haushaltsentwurfes für das Jahr 2021 war deswegen auch in der nachfolgenden Beratung in der Gemeindevertretung ein wenig ungewohnt. So weist der neue Haushalt im Ergebnisplan ...

