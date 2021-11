Mit Info: Wie hole ich Hilfe? : Darmverschluss und der Rettungswagen kommt nicht: 72-jähriger Tasdorfer in lebensbedrohlicher Situation

Hans-Christian Voigt hat Schmerzen und ruft den ärztlichen Bereitschaftsdienst an. Ihm wird geraten, sofort den Rettungswagen unter 112 anzufordern. Das bleibt ohne Erfolg.

Tasdorf | Ein Alptraum: Allein zu Hause, starke kolikartige Bauchkrämpfe und keine Hilfe in Sicht. So erging es dem Tasdorfer Hans-Christian Voigt in der Nacht zum 1. November. Er rief die Notfallnummer 112 gegen 4 Uhr an, doch dort riet man ihm, er solle sich ins Krankenhaus fahren lassen. Zum Glück bat Voigt seine Schwester aus Gadeland um Hilfe, die ihn ins ...

