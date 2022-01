Diebstahl in Neumünster : Diese Tipps gibt die Polizei gegen Taschendiebe

Immer wieder schlagen Taschendiebe in Supermärkten zu, während die Opfer unaufmerksam durch den Markt gehen. Die Täter wählen besonders ältere Menschen als Opfer aus. Die Polizei Neumünster erklärt, worauf zu achten ist.

Neumünster | Einmal kurz die Handtasche oder den Einkaufswagen aus den Augen gelassen, schon ist das Portemonnaie weg. Dass Kunden in Supermärkten bestohlen werden, ist auch in Neumünster keine Seltenheit. Jörg Fischer und Thomas Zielke von der Präventionsstelle der Polizeidirektion Neumünster leisten daher bei verschiedenen Märkten in Neumünster und Nortorf aktue...

