Querpass : Ein schlafender Riese in Fußball-Neumünster wird wach

Der große Zuschauerzuspruch beim TS Einfeld zeigt, was am Roschdohler Weg möglich ist. Nach dem Titelgewinn in der Fußball-Kreisliga Mitte geht es künftig in der Verbandsliga weiter.

Neumünster | Was war das für eine herrliche Atmosph...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.