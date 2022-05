Tennis-Regionalliga / Nordliga : Darum nimmt der THC Neumünster nun sogar die deutsche Meisterschaft ins Visier

Die Herren 60 haben in der Regionalliga Grund zur Freude, doch auch in der zweithöchsten deutschen Spielklasse mischen die Neumünsteraner bei den Herren 40 und Herren 55 weit vorne mit. Gadeland dagegen bleibt punktlos.

Neumünster | Die hochklassigen Tennis-Mannschaften des THC Neumünster präsentieren sich weiter in herausragender Form. Sowohl die Herren 60 in der Regionalliga als auch die Nordliga-Teams der Herren 40 und Herren 55 sind allesamt in ihren Staffeln noch ungeschlagen und können sich berechtigte Meisterschaftshoffnungen machen. Regionalliga Herren 60: TC 1899 Blau-Wei...

