Drogenberatung zieht Bilanz : Mehr Sucht-Tote durch Corona in Neumünster

Die Suchberatung Neumünster erklärt, welche Folgen die Corona-Pandemie für ihre Klienten hat. Sie fordern eine Anlaufpraxis für Drogenabhängige, die substituiert werden wollen.

Neumünster | Angst, Scham, Unstrukturiertheit: Alkohol- und drogenabhängige Menschen zu einer Beratung zu bewegen, ist schwer. Die psychischen Hürden sind hoch. „Deshalb bieten wir so niedrigschwellig wie möglich unsere Suchtberatung an“, erklärt Stefan van der Elst von der Suchtberatung Neumünster in der alten Tuchfabrik am Großflecken. Auf den Wert dieser Arbeit...

