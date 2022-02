Sturm Zeynep über Neumünster : Aufräumen nach dem Sturm: Viel zu tun für Dachdecker und städtische Mitarbeiter

Mit Geschwindigkeiten von mehr als 150 Stundenkilometer donnerte der Sturm Zeynep am Wochenende über Schleswig-Holstein. Die Aufräumarbeiten in Neumünster werden zu einem Kraftakt.

Neumünster | Mit schlimmen Befürchtungen blickten Wetter-Experten wie der Neumünsteraner Niko Renkosik auf das Sturmwochenende mit „Ylenia“ und „Zeynep“. Erinnerungen an „Christian“, der 2013 auch in der Schwalestadt wütete, wurden wach. Allein 37 Einsätze absolvierten die Feuerwehren in der Sturmnacht bis Samstagmorgen. Städtische Gebäude kamen unterm Strich glim...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.