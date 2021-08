Neubaugebiet in Wittorf : Streit um Nachnutzung der Stefan Schnoor Arena in Neumünster entbrannt

Der Vorsitzende des Sportausschusses, Bernd Delfs (SPD), wehrt sich vehement gegen eine Umnutzung der Halle. Wittorfs Stadtteilvorsteherin Sabine Krebs (CDU) schlägt dort einen Standort für die Feuerwehr vor.

Neumünster | Die Körperhaltung sagte alles. Mit verschränkten Armen, den Blick und die Mundwinkel stur nach unten gerichtet, verfolgte Bernd Delfs am Mittwochabend während der Stadtteilbeiratssitzung Wittorf die Vorstellung der Pläne für die ehemalige Stefan Schnoor Arena an der Fehmarnstraße. Doch als die Fragestunde an den kommissarischen Abteilungsleiter Stadtpl...

