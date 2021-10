SWN Neumünster : Störung im Umspannwerk: In der Gartenstadt gab es einen Stromausfall

Montagmittag kam es zu einem Stromausfall in Neumünster. Betroffen waren weite Teile der Gartenstadt.

Neumünster | Weil es am Umspannwerk an der Robert-Koch-Straße in Neumünster am Montagmittag gegen 12 Uhr zu einer Störung kam, gab es einen Stromausfall in Teilen der Gartenstadt und im weiteren Bereich der Rendsburger Straße. Betroffen waren davon unter anderem auch die Holstenhallen. Das bestätigten die Stadtwerke Neumünster auf Nachfrage. „Nach 20 Minuten wa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.