Stiftung Klimawald : Neue Wälder in Arpsdorf und Neumünster binden CO2 und jeder kann mithelfen

Diese Prominenten unterstützen die Stiftung Klimawald, die erklärt, dass sie keinen Ablasshandel betreibt. Smarter Wald und regionales Saatgut – so arbeitet die Stiftung und darum ist Schleswig-Holstein waldarm.

Arpsdorf | Eigene Flächen, heimisches Saatgut, junge bodengeeignete Setzlinge und ganz viel ehrenamtliches Engagement: Das ist das Erfolgsrezept der Stiftung Klimawald, die 2010 gegründet wurde. Vor genau zehn Jahren wurde der erste Klimawald in Arpsdorf angepflanzt, der vierte liegt in Neumünster-Gadeland. Mittlerweile gibt es schon 13 Klimawälder in Schleswig-...

