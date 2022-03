Bilanz Jobcenter Neumünster : Sozialschutzpaket: Steigende Heizkosten werden in voller Höhe übernommen

Bei den explodierenden Stromkosten ist die Sache komplizierter, sagt Jobcenter-Chef Thorsten Hippe. Sie sind in der Hartz-IV-Regelleitung enthalten. Hier sei der Bund gefordert.

Neumünster | Für das Jobcenter Neumünster stand auch das Jahr 2021 ganz im Zeichen der Corona-Pandemie, berichtete dessen Leiter Thorsten Hippe im Sozial- und Gesundheitsausschuss. Es mussten alternative Beratungswege, etwa per Telefon oder Videoschalte gefunden werden. Persönliche Termine wurden in einem stark durchgetakteten System, um Gedränge in den Fluren und...

