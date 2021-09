Anklage aus der Gartenstadt : Starkregen in Neumünster: Werden die Gräben in der Stadt nicht ordentlich gepflegt?

Diesen Vorwurf erhebt Manfred Timm aus der Paul-Ehrlich-Straße seit Jahren. Durch zunehmenden Starkregen werde die Situation nun immer prekärer. Die Stadt weist den Vorwurf der Untätigkeit entschieden zurück.

Neumünster | Am 11. März waren es 30 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter, einen Tag später 10 Millimeter. Am 13. März schließlich 15 Millimeter. „Da ist das Sickergrundwasser dann um zehn Zentimeter angestiegen“, sagt Manfred Timm und blättert in seinen Papieren. Seit Jahren führt der Gartenstädter genaue Aufzeichnungen über Niederschlagsmengen, hat sich Info...

