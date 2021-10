Atemwegs-Infektionen : RS-Virus grassiert in Neumünster: Acht Kinder im FEK, eines auf der Intensivstation

Im Friedrich-Ebert-Krankenhaus und bei Kinderarztpraxen in Neumünster gibt es eine massive Zunahme an Atemwegsinfekten – vor allem das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) grassiert seit August ungeahnt stark.

Neumünster | „Wir haben in unserer Klinik seit August eine zunehmende Anzahl an Infektionen mit dem RS-Virus (Respiratorisches Synzytial-Virus) bei Kindern. Diese verfrühte Häufung dieser Infektion ist für diese Jahreszeit einmalig, wir hatten noch nie in einem August/September so viele Kinder mit RSV-Infektionen“, erklärt Dr. Ismail Yildiz, Chefarzt der Kinder- u...

