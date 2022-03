Aktion zum Weltfrauentag : Städtische Kitas in Neumünster wegen Streik geschlossen

Mehrere städtische Kitas bleiben in Neumünster aufgrund eines Warnstreiks rund um den Weltfrauentag geschlossen. Zudem wird es einen Aktionstag in Faldera geben.

Neumünster | „Nach zwei Jahren besonderer Herausforderungen durch die Pandemie fühlen sie sich im Regen stehen gelassen“, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi. Gemeint sind die Erzieherinnen und Erzieher in den städtischen Kindertagesstätten. Diese werden am Dienstag, 8. März, dem Weltfrauentag, daher – wie bundesweit in anderen Kitas auch angekündi...

