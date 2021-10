Schwimmunterricht in Neumünster : Stadtwerke schaffen mehr Zeiten für Schwimmunterricht in Neumünster

Träger offener Ganztagsschulen können ab sofort kostenfrei die Schwimmhalle nutzen. Die Slots können beim Schulsportbeauftragten gebucht werden.

Neumünster | „Unser Ziel ist es, dass kein Kind die Schule als Nichtschwimmer verlässt“, sagt der Erste Stadrat, Carsten Hillgruber. Der Unfall am Einfelder See im Sommer habe man als Signal aufgefasst. „Uns war klar, wir müssen etwas tun, damit sich so etwas nicht noch einmal wiederholt.“ Hillgruber meint den Badeunfall am 18. Juni. Eine 13-jährige Nichtschwimmer...

