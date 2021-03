Frauen in MINT-Berufen : Stadtwerke Neumünster erhalten Förderpreis der Arbeitsagentur

Die Stadtwerke Neumünster wurden für die Förderung von Frauen in MINT-Berufen ausgezeichnet.

Neumünster | Die Bundesagentur für Arbeit will dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Dazu sollen auch Mädchen und Frauen für Berufe aus dem Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) gewonnen werden. In Schleswig-Holstein bilden Frauen derzeit nur 16,1 Prozent aller MINT-Beschäftigten. Die Stadtwerke Neumünster (SWN) zeichnen sich in di...

