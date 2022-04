Krieg in der Ukraine : Stadtwerke heben Preise von Gas und Strom in Neumünster schon wieder kräftig an

Die Rekordpreise an den Energiemärkten schlagen jetzt auch in Neumünster durch. Die Stadtwerke SWN heben Tarife deutlich an. Ein Durchschnittshaushalt zahlt für Strom und Gas rund 770 Euro mehr im Jahr.

Neumünster | Seit Monaten kennen die Preise an den ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.