Stadttöpferei am Fürsthof : Neumünster hat eine neue Stadttöpferin - Katja Jaroschewski folgt auf Danijela Pivašević-Tenner

Die 37-Jährige aus Thüringen ist gelernte Holzbildhauerin und hat ein besonderes Programm für dieses Jahr ausgearbeitet.

Neumünster | Nach einigen Monaten Ruhe ist wieder Leben hinter die Fenster der Stadttöpferei eingekehrt. Katja Jaroschewski heißt die neue künstlerische Leiterin der Einrichtung am Fürsthof. Die 37-Jährige aus Thüringen folgt auf Danijela Pivašević-Tenner, die zum Wintersemester 2020/2021 nach elf Jahren in Neumünster als Leiterin an die Keramikwerkstatt der Unive...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.