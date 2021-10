Rohstoffmangel in Europa und China : Stadt warnt: Neumünster gehen die Gelben Säcke aus

Verbraucher sollten sparsam mit den Tüten umgehen, die Verteilung wird rationiert. Supermärkte und Geschäfte bekommen vorerst keinen Nachschub mehr. Auch transparente Beutel werden mit abgefahren.

Neumünster | Die Gelben Säcke in Neumünster werden knapp. Wie in vielen anderen Bereichen sei derzeit auf dem Markt die Beschaffung von Rohstoffen schwierig, teilt Stadtsprecher Stephan Beitz am Mittwoch mit. Davon betroffen ist auch das Technische Betriebszentrum (TBZ) der Stadt, das die Müllabfuhr-Beutel beschafft. Nachschub erst im März „Die Lieferung der...

