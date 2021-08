Vor 80 Jahren : Stadt und Russlanddeutsche erinnern an Deportationen in der Sowjetunion

Am Freitag vor 80 Jahren unterschrieb Stalin Dekrete, die die deutschstämmige Bevölkerung in der Sowjetunion entrechtete und ihrer Heimat beraubte. Zwei Kränze am Rathaus erinnern an dieses Unrecht.

Neumünster | Zwei Kränze im Innenhof des historischen Rathauses erinnern an das Leid der Deutschen in der Sowjetunion nach dem 28. August 1941. Es ist exakt 80 Jahre her, dass Stalin als Reaktion auf den Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion Dekrete erließ, die die Menschen mit deutschen Wurzeln entrechteten. Sie wurden aus ihrer Heimat vertrieben und umgesi...

