Neumünster hilft der Ukraine : Stadt und Jugendverband richten Ukraine-Spendenkonto ein

Sachspenden für Novovolynsk sind noch bis Freitag, 11. März, um 11 Uhr, möglich

Neumünster | „Ich bin zutiefst beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Menschen in Neumünster und der Region. Die Sachspenden sind für die Menschen in der Ukraine ungemein wichtig – wie mir mein Kollege Borys Karpus, der Bürgermeister von Novovolynsk berichtete. Unsere Sachspenden werden jetzt vom dortigen Krisenstab bis tief in die Ukraine weiter verteilt. Ich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.